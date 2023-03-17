Может ли в Казахстане появиться закон об иноагентах

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев ответил на вопрос, могут ли в Казахстане предпринять попытки по внедрению закона об иноагентах, как пытались сделать в Грузии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах встречи уполномоченного по правам человека и верховного комиссара ООН Фолькера Тюрка журналисты поинтересовались у Артура Ластаева, может ли закон об иноагентах появиться в Казахстане.

"Насколько мне известно, такой вопрос на повестке не стоит, и если этот вопрос будет поставлен, конечно, проведем свою экспертизу. У нас большой штат, есть люди с соответствующим профильным образованием. Мы дадим этому принципиальную оценку, обязательно выразим свое мнение". Артур Ластаев

Журналисты напомнили, что есть некоторые изменения в одном из приказов Министерства финансов, согласно которым информация о юрлицах, получающих доход из-за рубежа, будет публичной.

"Органы государственных доходов реализуют эту политику строго в рамках фискальных интересов в целях налогообложения. К нам пока жалоб не поступало о том, что за ширмой фискальной политики нарушаются права человека. Поэтому на данный момент констатировать какие-то нарушения не представляется возможным". Артур Ластаев

7 марта в Тбилиси прошел митинг против закона об иноагентах. В какой-то момент протестующие попытались прорваться в здание парламента, что привело к столкновению с полицией. Последняя была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" на фоне протестов приняла решение отозвать законопроект из парламента.