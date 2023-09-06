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Жамаубаев о повышении зарплат министров: Должно быть основание

Жамаубаев о повышении зарплат министров в Казахстане: Должно быть основание Фото: Zakon.kz
Министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса 6 сентября прокомментировал вопрос о том, рассматривается ли возможность повышения заработной платы министров в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что некоторые менеджеры фонда "Самрук-Казына" зарабатывают в месяц миллион тенге и больше, тогда как министры – 500-600 тысяч тенге. Они поинтересовались, не рассматривается ли возможность повышения их окладов.

"Все должно быть соразмерно. Мы без оглядки на общество просто так тоже не можем поднимать заработную плату госслужащим. На то должно быть основание. Мы должны равномерно двигаться. Если мы будем повышать госслужащим, то и по экономике тоже должны повышать, то есть работать на то, чтобы у граждан, у других работников также адекватно повышалась заработная плата", – заявил министр.

В целом, по его словам, зарплата министров зависит от стажа работы и квалификации.

Жамаубаев также рассказал, сколько средств потребуется из бюджета, чтобы повысить МЗП в следующем году. 

"Потребуются средства, сейчас расчеты ведутся, но предварительно мне коллеги говорили около 10 млрд тенге. Будем рассматривать", – сообщил глава Минфина.

Ранее Ерулан Жамаубаев рассказал, сколько средств может потребоваться на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане.

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