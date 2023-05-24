Казахстан и Турция договорились упростить и оптимизировать таможенные процедуры

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 24 мая ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Турции об организации информационного обмена и упрощения процедур таможенного контроля. Документ направлен на рассмотрение Сената, сообщает Zakon.kz.

Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев. По его словам, соглашение заключено в целях повышения эффективности и сокращения сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств сторон.

"В соответствии с положениями соглашения таможенные органы сторон определят список компетентных должностных лиц, ответственных за реализацию обмена предварительными сведениями и уполномоченных на осуществление прямых контактов. Также разработают технические условия обмена информацией и приступят к реализации пилотного проекта, по завершении которого таможенные органы сторон начнут обмен сведениями на регулярной основе", – отметил министр финансов.

В целом, добавил он, документ направлен на упрощение и оптимизацию таможенных процедур между сторонами.

В заключении профильного комитета сказано, что цель ратификации данного соглашения – это повышение эффективности и сокращение сроков проведения таможенного контроля посредством электронного обмена сведениями по товарам и транспортным средствам, перемещаемым между территориями государств стран.

Ранее стало известно, что Казахстан намерен сотрудничать с Турцией в сфере здравоохранения.