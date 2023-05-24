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Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям"

Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям" Фото: gov.kz
Государственный советник Ерлан Карин высказался о "Нацфонде – детям", сообщает Zakon.kz.

24 мая депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда.

"Данный законопроект разработан с целью запуска с 1 января следующего года проекта главы государства "Нацфонд – детям". Это одна из ключевых инициатив в рамках президентской программы масштабных реформ", – написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале. 

Впервые она была обнародована в Послании Президента от 1 сентября 2022 года.

По его словам, реализация проекта главы государства "Нацфонд – детям" позволит молодым казахстанцам по достижении ими совершеннолетия улучшить свои жилищные условия или получить образование за счет средств Национального фонда.

Таким образом, как отметил Карин, важнейшая социальная инициатива президента получит правовое оформление и средства Нацфонда начнут служить интересам народа.

Ранее стало известно, сколько денег получат дети из Нацфонда в 2024 году.

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