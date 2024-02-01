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Законодательство РК

Карин высказался о первых выплатах по проекту "Нацфонд – детям"

Карин высказался о первых выплатах по проекту "Нацфонд – детям" Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин сегодня, 1 февраля 2024 года, высказался о первых выплатах, которые стали поступать казахстанским детям из Национального фонда, сообщает Zakon.kz.

По его словам, продолжается последовательная, планомерная реализация инициатив главы государства.

"Начато практическое осуществление одной из ключевых инициатив Предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева – "Нацфонд – детям" и казахстанским детям стали поступать первые выплаты из Национального фонда", – написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Госсоветник отметил, что подробные разъяснения по механизмам начисления средств дали представители правительства и ЕНПФ.

"Согласно им, начисления детям в дальнейшем будут увеличиваться за счёт роста активов Нацфонда и получения дополнительного инвестиционного дохода".Ерлан Карин

Также он рассказал, что вчера Мажилис принял в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, разработанный группой депутатов в русле инициативы главы государства по ужесточению ответственности за семейно-бытовое насилие и педофилию.

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29 декабря 2023 года Ерлан Карин заявил, что Казахстан переходит к новой, очень важной трансформации. Подробности по ссылке.

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