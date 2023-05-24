Аймагамбетов ответил на заявление о бесполезности переноса последнего звонка на 1 июня

Экс-министр просвещения, депутат Мажилиса Айсхат Аймагамбетов прокомментировал перенос последнего звонка с 25 мая на 1 июня, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 24 мая журналисты отметили, что цель, ради которой продлили учебный год, не оправдала себя.

Дети не занимаются, а сдают учебники или сидят на классных часах. Асхат Аймагамбетов сказал, что его дети в этот период занимаются уроками. В разных регионах, по его словам, ситуация обстоит по-разному, и решать этот вопрос должно Министерство просвещения.

"Если собирают учебники, этот вопрос надо задавать не мне. Этот вопрос надо задавать Министерству просвещения. Я уверен в том, что коллеги занимаются этим вопросом. Там достаточно квалифицированный состав. Работники, которые знают свою работу. Уверен в том, что наши коллеги этими вопросами занимаются и своевременно разберутся". Асхат Аймагамбетов

Он отметил, что на политической работе, в качестве министра или другого госслужащего, важно принимать не только те решения, которые всем понравятся, к примеру, повышение заработной платы, решение социальных проблем, но и непопулярные решения, если они нужны для этой страны.

"Например, мы вводили ротацию директоров школ. Тоже 7 тысячам директоров школ вряд ли это решение понравилось. Мы говорили об ограничении срока работы директоров школ пятью годами. Это тоже, я не думаю, что всем одинаково понравилось. И так далее. Любое решение может быть воспринято как положительно, так и отрицательно. Главное, я всегда говорю: надо, чтобы было обоснование, чтобы было исследование, риски, "за" и "против". И самое главное, надо смотреть не только, как это повлияет на отношение к тебе со стороны общества, может быть. Самое главное – принимать решения, которые нужны стране. Я думаю, этот подход является очень важным, и мы старались принимать такие решения". Асхат Аймагамбетов

В 2023 году учащиеся страны будут праздновать последний звонок 1 июня наряду с Международным днем защиты детей.

