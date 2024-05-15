Без ресторана и кортежа: новую традицию последнего звонка объяснили в Минпросвещения

Вице-министр просвещения Светлана Жумадильдаева на брифинге в СЦК 15 мая 2024 года объяснила изменение формата проведения последнего звонка в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты, говоря о новом формате проведения последнего звонка в Казахстане, указали на недовольство людей. По их словам, оно выражается в том, что у детей отобрали праздник, который не отменяли даже в годы Великой Отечественной войны. Они поинтересовались, почему последние звонки остаются только для выпускных классов, а остальные ограничиваются только классным часом.

В ответ вице-министр просвещения Светлана Жумалдильдаева заявила, что среднее образование является одним из уровней, который является обязательным и это прописано в Конституции.

"Получение среднего образования является прямой обязанностью ребенка и семьи, поэтому, безусловно, завершение учебного года – это один из факторов получения знаний, которые в будущем обеспечат ребенку его успешность. Что касается именно проведения единого классного часа по теме "Мои знания – моему Отечеству", то это продолжение основной идеи главы государства, который говорит о том, что для того, чтобы сегодня сформировать высокообразованную нацию, в первую очередь у нас должен быть культ знаний. Это логично, что для всех организаций образования с 1 по 10 класс завершение учебного года будет сопровождаться подведением итогов: чего достиг ребенок, класс, совместно с педагогами и родителями", – отметила она.

Ученики же 11 класса, по ее словам, перейдут в другие организации образования или уйдут на производства, поэтому проведение последнего звонка для них важно.

"Они уже не будут слышать этого последнего звонка. Что касается выпускных классов, да, была инициатива провести именно выпускное мероприятие "Мектебім, саған мың алғыс". Но тот формат, когда возле школы стоит на торжественной линейке 70% учащихся, это мероприятие теряет ту теплоту, которой обычно сопровождается выпускное мероприятие для 11-классников", – считает Светлана Жумалдильдаева.

Поэтому, как отметила вице-министр, предложено было провести его в новом формате.

"Министр просвещения дал посыл выпускникам, что в этом году мы предлагаем им определить новый формат проведения последнего звонка, наполненный теплотой и воспоминаниями, когда дети могут собраться в одной аудитории. Мы им сказали – вы сами продумываете формат, будет это квест, хакатон или вечер с родителями по душам. Вопрос не шел, чтобы лишить детей праздника. Предлагая новый формат в школе, мы отводили от другой пагубно сложившейся традиции – когда в этот день на всех улицах появляются картежи из машин, и на это тратятся деньги родителей, и зачастую не все родители в классе готовы нести такие финансовые затраты, когда сегодня не только выпускные балы стремятся проводить в ресторанах, но и на 25 мая нанимаются рестораны", – резюмировала Светлана Жумадильдаева.

Ранее она рассказала, для кого в Казахстане 25 мая прозвенит последний звонок.