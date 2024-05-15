Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Без ресторана и кортежа: новую традицию последнего звонка объяснили в Минпросвещения

Казахстан, Минпросвещения, школа , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 19:33 Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Светлана Жумадильдаева на брифинге в СЦК 15 мая 2024 года объяснила изменение формата проведения последнего звонка в школах Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты, говоря о новом формате проведения последнего звонка в Казахстане, указали на недовольство людей. По их словам, оно выражается в том, что у детей отобрали праздник, который не отменяли даже в годы Великой Отечественной войны. Они поинтересовались, почему последние звонки остаются только для выпускных классов, а остальные ограничиваются только классным часом.

В ответ вице-министр просвещения Светлана Жумалдильдаева заявила, что среднее образование является одним из уровней, который является обязательным и это прописано в Конституции.

"Получение среднего образования является прямой обязанностью ребенка и семьи, поэтому, безусловно, завершение учебного года – это один из факторов получения знаний, которые в будущем обеспечат ребенку его успешность. Что касается именно проведения единого классного часа по теме "Мои знания – моему Отечеству", то это продолжение основной идеи главы государства, который говорит о том, что для того, чтобы сегодня сформировать высокообразованную нацию, в первую очередь у нас должен быть культ знаний. Это логично, что для всех организаций образования с 1 по 10 класс завершение учебного года будет сопровождаться подведением итогов: чего достиг ребенок, класс, совместно с педагогами и родителями", – отметила она.

Ученики же 11 класса, по ее словам, перейдут в другие организации образования или уйдут на производства, поэтому проведение последнего звонка для них важно.

"Они уже не будут слышать этого последнего звонка. Что касается выпускных классов, да, была инициатива провести именно выпускное мероприятие "Мектебім, саған мың алғыс". Но тот формат, когда возле школы стоит на торжественной линейке 70% учащихся, это мероприятие теряет ту теплоту, которой обычно сопровождается выпускное мероприятие для 11-классников", – считает Светлана Жумалдильдаева.

Поэтому, как отметила вице-министр, предложено было провести его в новом формате.

"Министр просвещения дал посыл выпускникам, что в этом году мы предлагаем им определить новый формат проведения последнего звонка, наполненный теплотой и воспоминаниями, когда дети могут собраться в одной аудитории. Мы им сказали – вы сами продумываете формат, будет это квест, хакатон или вечер с родителями по душам. Вопрос не шел, чтобы лишить детей праздника. Предлагая новый формат в школе, мы отводили от другой пагубно сложившейся традиции – когда в этот день на всех улицах появляются картежи из машин, и на это тратятся деньги родителей, и зачастую не все родители в классе готовы нести такие финансовые затраты, когда сегодня не только выпускные балы стремятся проводить в ресторанах, но и на 25 мая нанимаются рестораны", – резюмировала Светлана Жумадильдаева.

Ранее она рассказала, для кого в Казахстане 25 мая прозвенит последний звонок.

Читайте также

психолог, Казахстан, Минпросвещения
В большинстве школ Казахстана не хватает психологов
военные нашли работу с помощью госпрограммы
500 акмолинских военнослужащих нашли работу с помощью госпроекта
Режим ЧС техногенного характера объявили в Экибастузе
Режим ЧС техногенного характера объявили в Экибастузе
Мадина Мамырханова
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год Последний звонок
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Синоптики дали прогноз на 15 мая в Казахстане
Поваленные деревья в Атырау во время паводка, паводок 2024
Паводок в Атырау принес еще одну неожиданную проблему
Мопеды приравняют к ТС
Водителям мопедов дадут полгода, чтобы зарегистрировать их и получить права категории А1
Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс
Могут ли в Казахстане вернуть прежний часовой пояс
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: