В КГА назвали главные факторы задержек авиарейсов в Казахстане

Председатель Комитета гражданской авиации (КГА) Салтанат Томпиева 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве назвала причины задержек авирейсов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что на постоянной основе проводится мониторинг задержек рейсов.

"Понятно, что в летний период в принципе растет поток, практически в два раза. В то же время есть такой момент, что вы знаете, что мы производим все реконструкции, модернизацию в аэропортах только в летний период из-за климатических условий. Именно поэтому в этот период выполняются все работы на аэродромах, что также может влиять на задержки рейсов", – сказала Салтанат Томпиева.

По ее словам, при задержке или отмене рейсов учитываются все права пассажиров.

"Если авиакомпания не предоставляет право пассажира: через час, через два, авиакомпании должны уже напитки, телефонный звонок, через четыре часа – питание, через 4-6 часов – уже гостиницы, трансфер и так далее, то в данном случае применяются административные штрафы. Кроме того, в законодательство мы вносили очень много ужесточающих поправок. То есть, к примеру, если авиакомпания задерживается, если вдруг она не оповестила пассажира вовремя, за это также накладывается административный штраф", – заявила председатель КГА.

Она также подчеркнула, что в Казахстане учитывается показатель регулярности полетов. К примеру, у нас он составляет около 76%. Салтанат Томпиева отметила, что в соседних и зарубежных странах этот показатель значительно ниже.

