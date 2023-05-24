В Костанайской области выпускница школы покончила с собой

22 мая в селе Убаган Костанайской области повесилась одиннадцатиклассница общеобразовательной школы. По данным региональной полиции, начаты следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

В публикации "ТоболИнфо" сказано, что тело девушки обнаружил ее отец.

Мужчина рассказал, что занимается перевозками пассажиров между городом и селом. По его словам, в тот день, вернувшись из города, он обошел вокруг дома и в окне увидел висящую в петле дочь.

Отец добавил, что она несколько дней вместе с ними не ела, ходила замкнутая.

Кроме того, 22 мая девушка должна была поехать на пробное ЕНТ, но отказалась, не назвав причину.

В отделе образования уточнили, что в 11 классе школы всего четверо учеников. Конфликтов никто не наблюдал.

"Мы пока ничего не можем комментировать, так как идут следственные мероприятия, в том числе изучается ее переписка по телефону и другим социальным сетям". Глава отдела образования акимата Узункольского района Кайрат Алиев

За последние пять лет это первый факт самоубийства школьника в районе, подытожил Алиев.

Тем временем аналитики 22 апреля подвели итоги исследований и заявили, что в Казахстане количество самоубийств снизилось на 7%.