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Сестра с братом покончили с собой в селе на севере Казахстана

Брат и сестра совершили суицид в Северо-Казахстанской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2024 14:45 Фото: Zakon.kz
В селе на севере Казахстана нашли мертвыми сестру и брата. В пресс-службе полиции Северо-Казахстанской области заявили Zakon.kz о проведении следственных действий.

Информация о трагедии в селе Имантау Айыртауского района СКО появилась в социальных сетях. Сообщалось, что 22-летняя женщина, недавно вышедшая замуж, повесилась в сарае частного дома. Позже ее брата тоже нашли повешенным в лесу.

Также сказано, что брат с сестрой воспитывались у бабушки с дедушкой.

В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали случившееся.

"28 апреля в дежурную часть Айыртауского РОП поступило сообщение о том, что покончили жизнь самоубийством жители района. По факту доведения до самоубийства возбуждено уголовное дело".Пресс-служба ДП СКО

Проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

В конце 2023 года сообщалось, что в Астане растет количество попыток самоубийства среди подростков.

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