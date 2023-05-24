Два микроавтобуса сгорели в Атырау

В Атырау 24 мая сгорели два микроавтобуса в районе городской поликлиники №3 по ул. М. Баймуханова, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Атырауской области, сгорели два автомобиля Toyota Hiace и Nissan Serena, принадлежащие разным страховым компаниям.

Также в результате пожара была повреждена стена расположенного рядом киоска.

Пожар локализовали в 11:27 и полностью ликвидировали в 11:31.



Как отметили в ДЧС, пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

В тушении пожара было задействовано семь сотрудников и две единицы техники ДЧС Атырауской области.

Ранее на рынке в Алматы сгорел пассажирский автобус.