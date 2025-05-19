От столкновения микроавтобуса и фуры в Калмыкии погибли люди

Фото: Telegram/МЧС Республики Калмыкия

Ночью 19 мая в ДТП с пассажирским микроавтобусом и грузовиком в Юстинском районе Калмыкии погибли семь человек, сообщает Zakon.kz.

Столкновение случилось на автомобильной дороге "Москва – Тамбов – Волгоград – Астрахань", передает пресс-служба МЧС Республики Калмыкия в своем Telegram-канале. "Произошло лобовое столкновение микроавтобуса Volkswagen и грузового автомобиля, погибло семь человек, оказана помощь 11 пострадавшим", – говорится в сообщении. Фото: Telegram/МЧС Республики Калмыкия Уточняется, что детей среди жертв и раненых нет. К месту ДТП выехали силы и средства Юстинского пожарно-спасательного гарнизона. По предварительным данным, случилось это из-за уснувшего 40-летнего водителя микроавтобуса. Накануне в городе Ростове-на-Дону сотрудники парка аттракционов забыли местного жителя на колесе обозрения.

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