В долгах и шелках: что делать, когда у должника есть деньги, а он их не возвращает

Используя лазейки в законах, должники мастерски уходят от исполнения судебных актов. О несовершенствах законодательства, которые ущемляют права кредиторов, рассказал Zakon.kz Ильяс Ибраимов, юрист компании Kaplan, Lee & Partners.

По мнению эксперта, в Казахстане остро стоит проблема ухода от уголовной ответственности лиц, которые уклоняются от исполнения судебных актов. Подобное происходит как на фоне совместного приказа министра юстиции РК и министра МВД РК, так и конкретных норм действующего законодательства. Напомним, что ст. 430 УК РК предусматривает уголовную ответственность, в случае если, например, должник не исполняет требования судебного акта более чем шесть месяцев.

"За 2023 год по всему Казахстану было зарегистрировано 53 уголовных дела этой категории. В суд из всех этих дел направлено только 10. При этом по информации УКПСиСУ по Алматы по статье 430 УК РК за 2021 год зарегистрировано всего четыре факта неисполнения приговора суда, а за восемь месяцев 2022 года – шесть". Ильяс Ибраимов

Штрихи к портрету уклониста

"Список должников-уклонистов значительно расширится, стоит нам разобраться в понятийном аппарате. Согласно п. 1-2 НПВС РК №12 уклонением от исполнения вступивших в законную силу судебных актов являются также: "…приобретение путевок в курортно-оздоровительные комплексы страны и за ее пределами, иных предметов роскоши и получение дорогостоящих платных услуг". Ильяс Ибраимов

Кроме того, по словам эксперта, к уклонению относится сокрытие части фактической заработной платы и дохода, например, с помощью занижения официальной зарплаты и (или) дохода от предпринимательской деятельности.

"Учитывая, что все вышеперечисленные действия тоже являются уклонением, количество потенциальных уклонистов вырастает буквально на глазах. Однако статистика по привлечению к ответственности за уклонение от исполнения судебного акта неутешительная. Так, в производстве у знакомых нам ЧСИ есть как минимум двадцать дел, где срок неисполнения судебного акта превышает не шесть месяцев, а несколько лет. Можно, конечно, обвинить ЧСИ в инертности, но причина, на мой взгляд, не только в этом", – говорит Ильяс Ибраимов.

Ошибка или сознательное "нарушение"?

Безнаказанными лица, которые уклоняются от исполнения судебного акта, конечно же, "не уходят". Их пытаются привлекать к ответственности по нормам КоАП. Однако это делу помогает слабо, если не сказать, что мешает.

"Активно практикуется привлечение именно к административной ответственности по ст. 669 КоАП РК. А теперь задайтесь вопросом – будет ли иметь хоть сколько значительное воздействие административный штраф или даже административный арест на пять суток на должника, который не выплачивает миллионные долги? Сомневаюсь". Ильяс Ибраимов

Как отмечают представители экспертного сообщества, дело доходит до того, что органы досудебного расследования по необъяснимым с точки зрения закона причинам неверно исчисляют сроки уклонения от исполнения судебного акта, чем тоже затягивают процесс.

"Часто после привлечения должника к административной ответственности органы досудебного расследования отказывают в возбуждении уголовного дела на основании того, что шестимесячный срок с момента привлечения к административной ответственности еще не прошел (ссылаются на сроки и невозможность повторного привлечения лица к ответственности). На мой взгляд, это грубейшее нарушение норм, так как привлечение к административной ответственности никак не влияет на срок неисполнения судебного акта". Ильяс Ибраимов

Стратегия затягивания дела

Казалось бы, как можно использовать нормы закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" в угоду интересам злостных неплательщиков? Связь, как считает эксперт, вполне очевидна.

"Если вернуться к столь злободневному "банкротству физических лиц", то большая часть "зависших" исполнительных производств в скором времени и вовсе может быть списана. Напомню, что согласно нормам введенного в действие упомянутого закона, задолженности, срок отсутствия погашения по которым превышает 12 месяцев, могут быть полностью списаны путем применения в отношении должника процедуры банкротства". Ильяс Ибраимов

"Лица" другие – проблемы схожие

С "привлечением", условно, юридических лиц-должников к уголовной ответственности за неисполнение судебного акта, по мнению экспертов, дела также обстоят не лучшим образом.

"Что касается юридических лиц. В данном случае процент возбуждения уголовных дел, можно сказать, нулевой. Да, согласно нормам закона "О реабилитации и банкротстве" в нем предусмотрен порядок привлечения к уголовной ответственности первого руководителя, учредителя и т.д. Однако в разбираемой нами ситуации получается, что без применения в отношении должника-юридического лица процедуры банкротства привлечение к уголовной ответственности уполномоченных лиц (согласно законодательству РК привлечение к уголовной ответственности юридического лица невозможно), вне зависимости от суммы задолженности, остается почти невозможным", – говорит Ильяс Ибраимов.

"Условно-частичное" погашение

Еще один из вариантов уклонения от уголовного преследования ввиду неисполнения судебного акта – частичное погашение.

"Дела ловко списываются ввиду того, что должник якобы частично исполнил требования судебного акта. Доходит до того, что должники вносят около 10 тысяч тенге из 20 миллионов долга. И это в некоторых случаях становится основанием для отказа в возбуждении уголовного дела по факту неисполнения судебного акта". Ильяс Ибраимов

Однако такого рода "списания" по причинам частичного внесения незначительных сумм, как говорит эксперт, проводятся в нарушение п. 12 НПВС РК №12. Поэтому Ибраимов предлагает законодательно определить минимальный процент погашения суммы задолженности в год, который официально являлся бы основанием считать, что должник не пытается уклониться от исполнения судебного акта.

"Можно законодательно определить минимальный процент погашения имущественного требования, находящегося у ЧСИ, в размере 20 процентов в год. В случае ежегодного внесения 20 процентов от суммы первоначального долга должник мог бы освобождаться от потенциально возможного уголовного преследования по ст. 430 УК РК". Ильяс Ибраимов

Как жить и работать в сложившейся ситуации

Складывается впечатление, что нет действенного способа уберечь себя и свой бизнес от недобросовестных предпринимателей. Но есть несколько правил, советуют юристы, при соблюдении которых можно избавить себя от нежелательных последствий.

Превентивные меры

Во-первых, всегда необходимо проводить анализ рисков, связанных с тем или иным лицом. Ильяс Ибраимов уже приводил список информационных ресурсов, на которых можно проверить благонадежность лиц.

Во-вторых, необходимо заключать либо договор залога, либо брать личные письменные гарантии от исполнительного органа юридического лица, а также учредителей юридического лица по исполнению взятых обязательств.

В-третьих, при невозможности наложения обременения в виде залога можно вернуться к понятию наложения юридических притязаний.

Больше полномочий тандему "ЧСИ-взыскатель"

"Несмотря на то, что законодательно запрещено возлагать действия по доказыванию вины на ЧСИ и взыскателя, это чаще всего единственный по-настоящему действенный способ доказать свою правоту. Кроме того, так взыскатель может частично помочь органу, ведущему досудебное расследование в сборе необходимых доказательств. Будь то фиксация дорогостоящего зарубежного отдыха должника, роскошных автомобилей или иных фактов, свидетельствующих о наличии у должника возможности хотя бы частичного погашения суммы задолженности". Ильяс Ибраимов

Также, считает эксперт, взыскатель заинтересован подавать запросы о совершенных должником сделках и при наличии признаков их недействительности сообщать об этом уполномоченным органам. Это указано в п.16 НПВС РК №12.

"Почему это важно? В случае, если нами все-таки будет доказана вина лица по факту уклонения от исполнения судебного акта, то появляется возможность последующего признания сделок должника с третьими лицами, направленных на отчуждение имущества с целью уклонения от исполнения обязательств, недействительными. Как следствие, применение реституции (приведение сторон в первоначальное положение), а после – и обращение взыскания на обращенную в имущественную массу должника собственность и ее реализацию для удовлетворения требований кредиторов". Ильяс Ибраимов

Эксперт уверен, что при наличии дополнительных доводов со стороны взыскателя и ЧСИ прекращение или затягивание дела о возврате долга станет значительно менее вероятным. К тому же согласно п.15 НПВС №12, "Судам при вынесении приговора за неисполнение судебных актов и исполнительных документов необходимо рассматривать вместе с уголовным делом заявленные гражданские иски в соответствии со ст. 166 УПК".



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