В колледжах Семея особенных студентов обучают рабочим профессиям

Дать возможность молодым людям с особыми образовательными потребностями адаптироваться в обществе и стать полезным его членом – вот чем руководствуются колледжи Семея в рамках программы инклюзивного образования. И своим опытом педагоги готовы делиться с коллегами, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала корреспонденту издания заместитель директора по учебно-производственной работе Политехнического колледжа Абайской области Баян Улжабаева, именно их учреждение системы профессионального и технического образования 11 лет назад, в 2012 году, открыло у себя первые группы инклюзивного образования, где начали обучение юноши и девушки с особыми образовательными потребностями.

"Государство и общество все больше внимания уделяет детям и молодежи с инвалидностью, с особыми образовательными потребностями. Создаются условия для их учебы, получения профессии, трудоустройства или самозанятости", – отметила Баян Улжабаева.

По ее словам, если раньше образование таких детей, в лучшем случае, ограничивалось спецшколой или специнтернатом, то сейчас инклюзивные группы работают в колледжах и даже вузах, что позволяет им получить профессию и шанс устроиться на работу, стать самостоятельными членами общества.

На сегодняшний день в Политехническом колледже обучается 91 студент из числа тех, кто нуждается в особых образовательных услугах. Учебу они проходят в специализированных коррекционных группах. Так, 10 групп работают по специальности "Вычислительная техника и программирование", две группы изучают парикмахерское искусство и одна группа создана по специальности "Швейное производство и моделирование одежды". В целом же, в коррекционных и инклюзивных группах колледжа 140 студентов.

В этих группах всего 12 человек, но у каждого – особый диагноз, свои особенности.

"Представьте себе на минутку, что вы работаете с группой студентов, где двое – слабовидящие, двое – слабослышащие, трое – с ДЦП, есть с полной потерей слуха или задержкой речи. Работать в такой группе совсем непросто. И чтобы донести учебный материал до каждого студента, мы прошли большой путь, разрабатывая собственные методические рекомендации", – пояснила Баян Улжабаева.

Спикер заявляет, что, несмотря на курсы повышения квалификации и подготовки для работы в коррекционных и инклюзивных группах, в реальности педагоги столкнулись с массой проблем и вопросов. Они пытались преподавать, как в обычных группах, но результата не было. Нужны были новые подходы в обучении, новые методы и формы подачи материала.

Особенные студенты активно участвуют в общественной жизни

Помогли консультации коллег из спецшкол и специнтернатов. Но они работали только с детьми, у которых была какая-то конкретная патология, в Политехническом колледже учатся ребята с различными заболеваниями, поэтому пришлось находить подходы к каждому. Например, с 2018 года всех педагогов в колледже обучают жестовой речи, и они уже сносно могут общаться со студентами с нарушениями слуха и речи. Кроме того, в помощь преподавателям работают два сурдопереводчика.

"В колледже создана особая адаптивная среда, где ребятам очень комфортно общаться со сверстниками и преподавателями, где им созданы условия для учебы и творчества", – отметили представители Политехнического колледжа.

Студенты, обучающиеся в коррекционных и инклюзивных группах, очень активно участвуют в общественной жизни колледжа, принимают участие в конкурсах (творческих и профессиональных) и спортивных состязаниях, где часто выходят победителями и призерами, в том числе, на уровне области и республики

"Педагоги готовы поделиться своими наработками с коллегами. Особенно теми, кто работает в сельских колледжах. В районах много подростков и молодых людей, которые нуждаются в профессиональном образовании, в социализации в обществе. И поэтому мы должны создать для них условия для развития и реабилитации, для их профессионального обучения и роста", – сказала корреспонденту Zakon.kz заместитель руководителя Управления образования Абайской области Асем Нускенова.

Кстати, по словам Асем Нускеновой, в текущем году в бюджете Абайской области для обучения детей и молодежи с особыми образовательными потребностями был значительно увеличен объем государственного социального заказа. Причем не только для детских садов, школ, но и для колледжей и даже частных образовательных и коррекционных центров по развитию особенных детей.

Надо сказать, что в Семее и в некоторых районных центрах Абайской области работают частные коррекционные и образовательные центры, которые специализируются на развитии детей с определенными патологиями. И услуги у них не из дешевых: месячный абонемент иногда доходит до 80-90 тыс. тенге. Далеко не каждая семья может себе позволить такие затраты на образовательные услуги для своего ребенка.

Проблемы еще есть, но над их устранением работают

Чтобы помочь семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, в Абайской области было подписано соглашение, по которому был значительно увеличен государственный социальный заказ, что позволит родителям бесплатно устроить своих детей в коррекционные и образовательные центры.

"В этих центрах работают высококвалифицированные специалисты, есть современная материальная база, необходимое оборудование, разработаны и внедрены в практику образовательные и коррекционные программы, которые постоянно совершенствуются на основе достижений педагогической науки", – отметила Асем Нускенова.

Однако проблем в развитии инклюзивного образования еще предостаточно. Например, чтобы создать для студентов комфортную среду, коллектив Политехнического колледжа мечтает установить в здании лифт, чтобы доставлять на 4 этаж студентов на инвалидных колясках. Сейчас их в буквальном смысле на руках поднимают мастера производственного обучения колледжа. Также колледж нуждается в дополнительном инватакси. Единственной "ГАЗели" для доставки и развозки студентов уже недостаточно.

Другая проблема – низкий процент трудоустройства выпускников колледжей.

"В настоящее время процент трудоустройства очень низкий, поскольку предприятия не хотят брать на работу сотрудников с особыми потребностями. Но мы над этим работаем", – отметила заместитель руководителя Управления образования Абайской области Асем Нускенова.

Так, в будущем в школах и колледжах области намерены внедрять программы профилизации, дуального обучения и шефства, одновременно уделяя внимание на то, чтобы выпускники трудоустраивались по своей профессии.

Для ребят важно быть в социуме, и для этого в области постепенно создаются все условия. Местные исполнительные органы разрабатывают программу, по которой будут заключаться договоры с представителями бизнеса, где будет оговорено условие об обязательном приеме на работу особенных людей с легкой трудовой занятостью.