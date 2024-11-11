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Более 200 специалистов востребованных профессий ежегодно выпускает акмолинский инновационный колледж

обучение, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 18:08 Фото: пресс-служба акима Акмолинской области
Многопрофильный инновационный колледж при управлении образования Акмолинской области осуществляет подготовку специалистов по девяти образовательным программам и 17 квалификациям, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время 500 студентов колледжа обучает 55 педагогов и мастеров производственного обучения. Учебное заведение активно участвует в развитии образовательной системы региона, внедряя современные методы обучения и технологии.

"Колледж имеет богатую историю, начала своего функционирования коллективом колледжа уделяется особое внимание качественной подготовке востребованных кадров. Сегодня здесь обучается порядка 500 студентов. За их профессиональное развитие отвечает коллектив из 55 педагогов и мастеров производственного обучения. Колледж гордится своей развитой инфраструктурой: учебные и бытовые корпуса, лаборатории, мастерские, общежитие, спортзалы, стадион и автодром. Все студенты после окончания колледжа работают по специальности", – акцентировали в управлении образования Акмолинской области.

Стоит отметить, что Акмолинская область является одним из ключевых регионов Казахстана по производству зерновых культур и специалисты в сфере сельского хозяйства крайне необходимы для дальнейшего развития аграрного сектора и экономики региона.

"Для будущих механизаторов создано учебное хозяйство площадью 307 га, где студенты получают практический опыт работы с зерновыми культурами и картофелем. На сегодняшний день колледж взаимодействует с 47 предприятиями, 18 из которых аграрного направления. В рамках реализации проекта дорожной карты модернизации ТиППО на базе колледжа совместно с социальным партнером ТОО "Team – Agro" действует мини-предприятие по производству элеваторного оборудования. Будущие механизаторы трудятся в учебном хозяйстве общей площадью 307 га, из которых 223 га занимают зерновые культуры, 4 га отведены для выращивания картофеля", – сообщили в управлении образования Акмолинской области.

Он также отметил, что в рамках реализации проекта "Жас Маман" в 2022 году на базе колледжа открыт центр компетенций по механизации сельского хозяйства.


"Здесь проводятся практические и лабораторные занятия, ведется подготовка участников на конкурс профессионального мастерства WorldSkills, осуществляется подготовка студентов к демонстрационному и квалификационному экзаменам, а также проходит стажировка студентов и педагогов колледжей из регионов страны и Акмолинской области. Колледж акцентирует внимание на совершенствовании учебного процесса и обновлении образовательных программ с учетом интересов работодателей. Активизирована работа по внедрению дуального обучения", – резюмировали в управлении образования Акмолинской области.

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