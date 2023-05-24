Илья Ильин опять в центре скандала: спортсмен нарушил ПДД

Илья Ильин 17 мая опубликовал видео на своей странице в instagram. На кадрах видно, как они с Азаматом Карлыгашевым ездили по Астане, не пристегивая ремни безопасности, плюс водитель останавливался на пешеходном переходе, сообщает Zakon.kz.

В комментарии к видео Ильин указал, что ремнями они пристегнулись, после того как он выключил камеру.

"Опять едем на дело! Ребята, на пристегнутые ремни не обращайте внимания и не тролльте, мы их надели, после того как я выключил камеру! Соблюдайте правила дорожного движения", – написал он.

Пользователям очень сильно не понравилось, что Ильин нарушает ПДД.

Почему нарушаем ПДД, господин Илья?

А ремни пристегивают до начала движения, а не после выключения камеры!!!!

И не забудьте штраф оплатить за нарушение ПДД.

В полиции прокомментировали данное видео.

"По данному факту 37-летний водитель автомашины Porsche за нарушение ПДД привлечен к административной ответственности по ст. 597 "Нарушение правил остановки" – штраф 5 МРП и ст. 593 "Несоблюдение требований по пользованию ремнями безопасности" – штраф 5 МРП", – говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в отношении пассажира возбуждено административное производство по статье 615 КоАП РК.

С правонарушителями проведена беседа профилактического характера о соблюдении ПДД.

В допинг-пробе Ильина с Олимпиады 2008 года был обнаружен станозолол. После этого его лишили олимпийских наград.