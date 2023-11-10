Илья Ильин на казахском языке поздравил дочку с днем рождения

Известный казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин опубликовал видео с поздравлением дочери на странице в Instagram 10 ноября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Ильин с недавнего времени занимается изучением казахского языка. Это он и продемонстрировал, записывая видео.

"Мила Туылған күніңмен қүттықтаймын! Мен сені жақсы көремін қызым! Мила, с днем рождения тебя, доченька моя! Люблю тебя, твой папа!" – сказано в сообщении под видео.

"Ты уже взрослая! Будь здоровой и счастливой!" – добавил он.

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Стоит отметить, что в сентябре 2023 года Ильин поделился с комментаторами радостной новостью: он и его супруга ждут ребенка.

Будущий ребенок спортсмена – от второго брака. Ильин женился во второй раз в начале 2023 года. Сейчас его супруга – столичная предпринимательница Татьяна Гордиенко. От первой жены прославленного штангиста, выступавшей за сборную Казахстана гандболистки Натальи Кулаковой, у него есть дочь Милана.