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Антикор завершил расследование по делу руководства "Казселезащиты"

Антикор завершил расследование по делу руководства "Казселезащиты" Фото: пресс-служба Антикора
Антикоррупционной службой по Алматинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителей ГУ "Казселезащита" МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Антикоррупционной службы, им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

"С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей. В настоящее время уголовное дело в порядке ст. 300 УПК РК передано в прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд".Пресс-служба Антикоррупционной службы

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

В декабре 2022 года сообщалось о задержании главы "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева: его подозревали в получении крупной взятки.

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Анастасия Московчук
Антикор
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