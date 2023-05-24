Крупную незаконную постройку на крыше жилого дома снесли в Алматы

По информации Управления градостроительного контроля, решением суда надстройка над серединой дома (мезонин), расположенная по улице Курмангазы, 145 в Алматы, признана незаконной, сообщает Zakon.kz.

В распространяемом сообщении сказано, что собственник одной из квартир возвел на кровле жилого дома мезонин и актом приемочной комиссии ввел его в эксплуатацию.

"5 июля 2021 года управлением было направлено исковое заявление в суд Алмалинского района о признании акта приемочной комиссии недействительным. На основании акта постройка признана самовольной, требующей собственника снести возведенный мезонин за свой счет", – говорится в публикации.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что судебные разбирательства по делу длились продолжительное время, по результатам 7 декабря 2022 года постановлением Алматинского городского суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений – требования управления были удовлетворены.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"По вступлению решения суда в законную силу исполнительный лист был направлен в Департамент юстиции", – добавили в управлении.

Накануне, 23 мая, собственником произведен снос самовольной постройки.

В городе идет активная работа по сносу незаконно возведенных строений. 5 мая сообщалось, что четырехэтажное здание сносят по ул. Богенбай батыра, д. 24.