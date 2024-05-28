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Массовая драка с оружием в Актобе: стали известны подробности

Массовая драка с оружием в Актобе: стали известны подробности , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 00:20 Фото: pixabay
Стали известны подробности массовой дракой с применением оружия между молодыми людьми в Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 28 мая телеканал "КТК" со ссылкой на больницу, в медучреждение сначала без сознания буквально на руках неизвестные занесли 18-летнего Диаса. Врачи пытались его реанимировать, но спасти студента колледжа не удалось. Следом доставили еще восьмерых, у которых были порезаны и пробиты пулями ноги. 

"В общей сложности доставлены восемь парней от 2002-го до 2006-го годов рождения, им от 18 до 22 лет, с множественными дробовыми ранениями обеих нижних конечностей. У всех состояние стабильное. В отделении находятся, лечение в полном объеме получают", – рассказал врач-травматолог Жасулан Урумбаев. 

По информации СМИ, конфликт между молодыми людьми произошел на концерте с участием казахстанских звезд.

"Школьник из спортивной школы имени Есет батыра. Он говорил, якобы на его ногу наступил кто-то из пацанов. И вот отсюда все началось. Кто-то из них пожаловался брату. И в итоге получилась вот такая встреча, состоялась", – рассказал директор Актюбинского политехнического колледжа Женискул Мухамбетпаизова.

Известно, что погибший был уроженцем Шалкарского района, села Бозой. В прошлую пятницу он приехал из родного аула, где проходил практику. Сегодня Диас должен был ее защищать. В полиции никаких подробностей ночной перестрелки не сообщают. Неизвестно и откуда у молодых людей появилось оружие.

"По подозрению в совершении данного преступления полицией установлены и задержаны четверо подозреваемых. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания. По факту убийства и хулиганства проводятся досудебные расследования", – сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

По информации телеканала, Диас – единственный сын в семье, кроме него есть еще две сестры.

"В следующем году молодой человек уже должен был получить диплом. Он учился на нефтяника и строил большие планы на будущее. На похороны студента в Бозой собираются выезжать педагоги и его сокурсники", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поножовщина и стрельба в Актобе привели к тому, что один человек погиб, несколько оказались ранены. 

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