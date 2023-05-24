В Кыргызстане нашли останки динозавра

В Кыргызстане 24 мая на юге города Таш-Кумыра найдены останки динозавра из мезозойской эры, сообщает Zakon.kz.

По информации Sputnik Кыргызстан, окаменелости обнаружили немецкие археологи.

"Длина берцовой кости динозавра – 63 сантиметра", – рассказал ученый Академии наук Жумакадыр Карамолдоев.

Это не первая находка динозавра недалеко от Таш-Кумыра. В 1966 году там были найдены кости зауропода – разновидности ящероногого растительного динозавра. В 1970-2015 годах на территории Таш-Кумыра были обнаружены останки птерозавра, стегозавра и теропода.

Ранее останки крупнейшего в Европе динозавра, жившего 125 млн лет назад, нашли на юге Англии.