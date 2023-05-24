Казахстанские стрелки завоевали еще одну медаль Кубка мира

Казахстанские спортсмены Асем Орынбай и Эдуард Ещенко стали серебряными призерами Кубка мира по стендовой стрельбе, который проходит в Алматы, сообщает Zakon.kz.

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24 мая в финале раздела "скит" среди смешанных пар наши спортсмены уступили только второй сборной Италии. Победителями Кубка мира стали Таммаро Кассандро и Кьяра Кайнеро, которые являются чемпионами и серебряными призерами Олимпийских игр.





Фото: Instagram/drs_kz

Бронзовые медали данных соревнований достались команде Италия-1. Для нашего дуэта в лице Асем Орынбай и Эдуарда Ещенко это не первая награда с международных состязаний, они ранее были удостоены бронзовой медали в миксте на мировом первенстве в Хорватии.





Фото: Instagram/drs_kz

А для Асем Орынбай эта медаль вторая на нынешнем Кубке мира в Алматы. Накануне она завоевала золотую медаль в упражнении "скит", опередив в финале представительницу Индии Ганемат Секхон.

Завершится алматинский этап Кубка мира по стендовой стрельбе 29 мая.