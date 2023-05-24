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Еще две улицы временно перекрыли на ремонт в столице

Еще две улицы временно перекрыли на ремонт в столице Фото: Zakon.kz
В Астане временно перекрыли движение на участках улиц Бейбитшилик и Караменде би Шакаулы, сообщает Zakon.kz.

Работы ведутся по согласованию с Управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения, передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, средний ремонт дорожного полотна ведется по улице Бейбитшилик от проспекта Абая до улицы Кенесары. В связи с этим на участке с 23 мая по 1 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств.

Аналогичные работы осуществляются по улице Караменде би Шакаулы от улицы С. Бейбарыс до улицы Акан Сери. В связи с этим с 23 мая по 5 июня текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на этом участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

22 мая в Астане временно уже перекрыли участки трех улиц.

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Константин Вноровский
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