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Две улицы перекроют на ремонт в столице

Две улицы перекроют на ремонт в столице Фото: Zakon.kz
В Астане временно перекроют участки на улицах Конаева и Хусейн бен Талал, сообщает Zakon.kz.

Ремонт проводится по согласованию с Управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ведутся работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Хусейн бен Талал на участке от ЖК "MoD. Standard" до ул. 39. Вместе с тем, с обеих сторон ул. К.Кайсенова будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств. Ограничения будут действовать с 5 по 8 августа.

Также текущий ремонт дорожного полотна ведется по улице Конаева на участке от проспекта Мангилик Ел до проспекта Кабанбай батыра. В связи с этим с 5 по 6 августа текущего года зхдесь будет частично перекрыто движение.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

Ранее стало известно, что в столице частично перекрыли проспект аль-Фараби.

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Константин Вноровский
Астана
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