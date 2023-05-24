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Законодательство РК

Акиматам в регионах Казахстана рекомендовали ускорить проведение техобследования тепловых сетей

акиматам рекомендовали ускорить проведение технического обследования тепловых сетей Фото: МИИР РК
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прошло совещание по реализации проектов теплоснабжения и готовности к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также акиматов всех областей.

Председатель комитет Тимур Карагойшин сообщил, что на сегодняшний день в стране имеются порядка 14 тысяч км. сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%.

Вместе с тем он напомнил, что президента РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу к 2030 году снизить износ тепловых сетей до 43%.

По данным МИИР РК, в рамках модернизации коммунальных сетей реализуются три механизма финансирования:

  • целевые трансферты,
  • бюджетный кредит,
  • субсидирование затрат до 50%.

Для финансирования тепловых сетей в начале текущего года открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета.

При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования (50% - МФО; 50% - от общей стоимости проекта РБ).

В МИИР также отметили, что применяемый механизм "Тариф в обмен на инвестиции"  позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования.

По итогам совещания для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону, МИИР РК поручило акиматам регионов:

  • до 1 сентября 2023 года обеспечить готовность объектов образования к отопительному сезону;
  • обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда и здравоохранения в центральных, северных, восточных регионах и столице до 15 сентября, а в остальных регионах - до 15 октября текущего года;
  • обеспечить контроль выполнения всех ремонтных работ на инженерных сетях и объектах жизнеобеспечения в установленные графиками сроки;
  • своевременно заготовить топливо для автономных котельных и принять меры по погашению имеющейся дебиторской задолженности;
  • пересмотреть и утвердить планы подготовки к предстоящему отопительному сезону.

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