Акиматам в регионах Казахстана рекомендовали ускорить проведение техобследования тепловых сетей

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прошло совещание по реализации проектов теплоснабжения и готовности к предстоящему отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

В совещании приняли участие руководители Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК, а также акиматов всех областей.

Председатель комитет Тимур Карагойшин сообщил, что на сегодняшний день в стране имеются порядка 14 тысяч км. сетей теплоснабжения, средний износ которых составляет 54%.

Вместе с тем он напомнил, что президента РК Касым-Жомарт Токаев поставил задачу к 2030 году снизить износ тепловых сетей до 43%.

По данным МИИР РК, в рамках модернизации коммунальных сетей реализуются три механизма финансирования:

целевые трансферты,

бюджетный кредит,

субсидирование затрат до 50%.

Для финансирования тепловых сетей в начале текущего года открыта бюджетная программа по выделению целевых трансфертов из республиканского бюджета.

При этом будет продолжено финансирование через механизм бюджетного кредитования под 0,01% со сроком на 20 лет и механизм субсидирования (50% - МФО; 50% - от общей стоимости проекта РБ).

В МИИР также отметили, что применяемый механизм "Тариф в обмен на инвестиции" позволит дополнительно привлечь инвестиции в коммунальную сферу и простимулирует восстановление изношенных сетей и оборудования.

По итогам совещания для своевременной подготовки к предстоящему отопительному сезону, МИИР РК поручило акиматам регионов: