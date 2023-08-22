МИИР: Не все школы и больницы Казахстана готовы к отопительному сезону

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Ильяс Оспанов на заседании правительства 22 августа рассказал о готовности школ и больниц Казахстана к отопительному сезону, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ильяс Оспанов доложил, что не все объекты социальной сферы готовы к новому отопительному сезону.

"Готовность объектов образования составляет 88%, то есть при плане в 10 677 фактически готовы 9 399 объектов. Низкие темпы подготовки отмечаются в Мангистауской (52,1%), Алматинской (64,4%), Жамбылской (77,8%) областях. Учитывая, что до начала учебного года осталось меньше недели, в этих регионах необходимо принять оперативные меры", – подчеркнул вице-министр.

В этих же регионах, по данным МИИР, низкие темпы подготовки к отопительному сезону и в отношении объектов здравоохранения.

"По объектам здравоохранения ситуация аналогичная: процент готовности составляет 88,6%, то есть из 5 661 объектов на сегодня готовы 5 015. Низкие показатели в Алматинской (58,1%), Мангистауской (68,6%) областях и городе Алматы (74,2%)", – отметил вице-министр.

По жилым домам подготовительные работы завершены в 37 555 зданиях из 50 021 (75,1%). Низкие темпы готовности жилья в Мангистауской (26,1%), Алматинской (61,4%) областях и в Шымкенте (68,5%).

Представитель МИИР призвал акиматы до конца сентября завершить ремонт на тепловых сетях и до 1 сентября обеспечить полную готовность объектов образования, а до 15 октября подготовить к отопительному периоду объекты здравоохранения, ЖКХ и жилой фонд.

Ранее стало известно, что казахстанцам компенсируют более 957 млн тенге за отопление.