Это баллада о жизни – Димаш представил новый клип

Звезда казахстанской и мировой эстрады Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию Omir, сообщает Zakon.kz.

Песню, по его словам, Димаш посвятил всем своим поклонникам.



В аннотации говорится, что произведение рассказывает историю жизненного и творческого пути исполнителя от самого начала до его становления артистом, которого знают сегодня.



"Omir – глубокая и трогательная композиторская работа Димаша Кудайбергена, в которой артист ведет внутренний монолог с самим собой, перебирая по крупицам жизнь и рассуждая о ней".

Музыкальное видео, выполненное в приглушенных оттенках, снято в жанре MOOD VIDEO.







Во время просмотра клипа зрители перемещаются в небольшую темную комнату с проектором, где вместе с Димашем смотрят на самые яркие моменты из его жизни: беззаботное детство, музыкальные конкурсы, заветная победа в "I am Singer", его любимые Dears, знакомства с интересными людьми и незабываемые концерты.

Смотря на все эти кадры, Димаш словно заново переживает каждый миг.

"Omir" – это произведение, чьи мелодия и слова впервые прорвались из моего внутреннего мира. Произведение, приуроченное к моему дню рождения. Я посвящаю его всем моим слушателям, сподвигшим меня выстоять и против свирепых волн на водной глади, и против бушующей бури. Это творение о моей жизни", – считает артист.

О том, что в свой день рождения Димаш представит новый клип, певец рассказал сам еще 21 мая.

Стоит отметить, что видеопоздравление для Димаша Кудайбергена появилось сегодня на Times Square в Нью-Йорке.



