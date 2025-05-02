#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.16
584.86
6.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
516.16
584.86
6.25
Культура и шоу-бизнес

Димаш опубликовал тизер своего нового клипа

Димаш Кудайберген, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 21:39 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил тизер своего нового музыкального клипа, сообщает Zakon.kz.

Сам 30-секундный тизер клипа и некоторые подробности артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Новый комедийный клип называется "Тау ішінде" (Внутри горы).

Премьеру Димаш обещает до фан-встречи в Алматы, которая пройдет 26 мая.

В комментариях фанаты сильно обрадовались анонсу клипа:

  • "Вааау как классно!"
  • "Будем ждать с нетерпением".
  • "Это очень круто! Поздравляю!"
  • "Что-то новенькое в твоем репертуаре. Прикольно, необычно, классно! Уже жду премьеру. Обожаю твои песни на казахском. И танцуешь ты круто!"

Ранее стало известно, что единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. Избранника сестренки Димаша зовут Ермахан Аймахан. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Red Bull Jukebox 2025: концерт, где зритель – режиссер
Культура и шоу-бизнес
19:09, Сегодня
Red Bull Jukebox 2025: концерт, где зритель – режиссер
Скончался экс-барабанщик группы "Ария"
Культура и шоу-бизнес
18:33, Сегодня
Скончался экс-барабанщик группы "Ария"
Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж
Культура и шоу-бизнес
17:34, Сегодня
Бывшая жена Павла Прилучного выходит замуж
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: