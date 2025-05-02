Димаш опубликовал тизер своего нового клипа

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил тизер своего нового музыкального клипа, сообщает Zakon.kz.

Сам 30-секундный тизер клипа и некоторые подробности артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Новый комедийный клип называется "Тау ішінде" (Внутри горы).

Премьеру Димаш обещает до фан-встречи в Алматы, которая пройдет 26 мая.

В комментариях фанаты сильно обрадовались анонсу клипа:

"Вааау как классно!"

"Будем ждать с нетерпением".

"Это очень круто! Поздравляю!"

"Что-то новенькое в твоем репертуаре. Прикольно, необычно, классно! Уже жду премьеру. Обожаю твои песни на казахском. И танцуешь ты круто!"

Ранее стало известно, что единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. Избранника сестренки Димаша зовут Ермахан Аймахан.