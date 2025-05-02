Димаш опубликовал тизер своего нового клипа
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский певец Димаш Кудайберген выпустил тизер своего нового музыкального клипа, сообщает Zakon.kz.
Сам 30-секундный тизер клипа и некоторые подробности артист опубликовал на своей странице в Instagram.
Новый комедийный клип называется "Тау ішінде" (Внутри горы).
Премьеру Димаш обещает до фан-встречи в Алматы, которая пройдет 26 мая.
В комментариях фанаты сильно обрадовались анонсу клипа:
- "Вааау как классно!"
- "Будем ждать с нетерпением".
- "Это очень круто! Поздравляю!"
- "Что-то новенькое в твоем репертуаре. Прикольно, необычно, классно! Уже жду премьеру. Обожаю твои песни на казахском. И танцуешь ты круто!"
Ранее стало известно, что единственная сестренка Димаша Кудайбергена выходит замуж. Избранника сестренки Димаша зовут Ермахан Аймахан.
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