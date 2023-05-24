Алматинского таксиста, забравшего у иностранцев $800, привлекли к ответственности

Таксист, заставивший граждан Индии отдать ему 800 долларов США, привлекли к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

21 мая алматинец, занимающийся частным извозом, посадил в свою машину туристов из Индии. Он пообещал отвезти их от международного аэропорта Алматы до гостиницы за тысячу тенге. Однако на месте таксист стал требовать у пассажиров 1180 долларов. Он пригрозил иностранцам расправой и тем, что не отдаст их вещи. В результате туристы вынуждены были отдать ему 800 долларов.

"По данному факту граждане Индии обратились в УП Бостандыкского района. Полицейскими был задержан 27-летний мужчина. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 194 УК РК (Вымогательство)".

В содеянном он раскаялся и компенсировал иностранцам материальный ущерб. Потерпевшие выразили благодарность полиции Казахстана.





Стоит отметить, что за многочисленные нарушения ПДД и неоплаченные штрафы автомашина, принадлежащая подозреваемому, водворена на специализированную штрафную стоянку.

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