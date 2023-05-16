За 400 евро таксист довез россиянина в Алматы

В Алматы назойливый таксист довез россиянина за 400 евро, сообщает Zakon.kz.

3 мая в 17:00 в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы с заявлением обратился 30-летний россиянин. Он сообщил, что таксист довез за 400 евро до нужного адреса.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель.

"Мужчина признал свою вину и вернул денежные средства в полном объеме. Потерпевший жалоб и претензий не имеет", – рассказали в ДП на транспорте.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по ст.449 ч.2 КоАП РК (Приставание в общественных местах). Водитель заплатит штраф 21 150 тенге.

Ранее другой таксист довез гражданина Индии за 40 тысяч тенге.