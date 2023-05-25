В Казахстане на покупку техники для тушения пожаров выделят 623 млн тенге

Правительство выделит 623 млн тенге на приобретение 26 новых водосливных устройств для вертолетов, привлекаемых к ликвидации пожаров, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы премьер-министра, техника будет задействована как в городах, так и в удаленных, труднодоступных районах республики.

С помощью дополнительных устройств, способных производить забор 5 тонн воды за 10-15 секунд и слив за 6 секунд, авиация сможет оперативно покрывать огнегасящей жидкостью большие территории лесной местности.

Наряду с этим авиапарк спасателей пополняется доказавшими свою эффективность вертолетами Ми-8, адаптированными к выполнению задач МЧС: пожаротушению, эвакуации населения из опасных зон и т.д.

Эти меры позволят значительно повысить оперативные возможности специальных служб при борьбе с природными пожарами.

Как сообщали ранее, сейчас крупный лесной пожар бушует в Абайской области. Площадь горения леса составляет уже 3500 га. 600 человек тушат три крупных участка с использованием вертолетов, поезда и автотехники.