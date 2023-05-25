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Сильный пожар в Абайской области: в одном из районов объявят режим ЧС

Казахстан Абайская область пожар Фото: пресс-служба МЧС РК
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сказал, что 25 мая по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС, сообщает Zakon.kz.

На заседании правительства Нурлан Уранхаев отчитался о тушении пожара в Абайской области. По его словам, работа усложняется из-за порывов ветра и заболоченной местности, что затрудняет движение тяжелой техники. На сегодня площадь охваченной территории горения составляет 3,5 тысячи га. В тушении лесного пожара задействована 201 единица техники, 8 вертолетов, пожарный поезд и 852 человека личного состава.

"Сегодня по Бородулихинскому району будет объявлен режим ЧС. Угрозы населенным пунктам нет, однако в целях безопасности 277 человек самостоятельно эвакуировались к родственникам. Для недопущения фактов мародерства на месте эвакуации организовано дежурство сотрудников полиции в количестве 20 человек. На случай экстренной эвакуации подготовлены три эвакуационных пункта, 331 место. Работа по тушению лесного пожара продолжается и находится на контроле".Нурлан Уранхаев

По информации вице-министра по чрезвычайным ситуациям Ибрагима Кульшимбаева, на сегодня в тушении пожара задействованы силы и средства МЧС, МВД, МЭПР, КТЖ, МИО и коммунальных служб области.

Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что только на прошлом заседании Кабмин рассматривал готовность к пожароопасному сезону. 

"Как видим, это реальная угроза. Главное, что опасность для населенных пунктов снята. Ситуация становится предсказуемой. Пожар должен быть окончательно локализован и полностью потушен. Это общая задача для акимата, министерств по чрезвычайным ситуациям и экологии. От имени правительства благодарю другие регионы страны, которые оказывают помощь Абайской области, направили свои силы, технику".Алихан Смаилов

Министерству экологии совместно с МЧС он поручил провести ревизию территории резервата "Семей орманы", чтобы полностью устранить очаги огня и тления, оценить ущерб от пожара. 

Крупный лесной пожар разразился в Абайской области. Площадь горения леса составляет уже 3500 га. 600 человек тушат три крупных участка с использованием вертолетов, поезда и автотехники.

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Абайская область МЧС РК Правительство РК
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