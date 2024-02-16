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Режим ЧС ввели из-за сильной метели в одном из районов в Абайской области

Режим ЧС ввели из-за сильной метели в одном из районов в Абайской области Фото: Минобороны РК
В Кокпектинском районе Абайской области введен режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Абайской области, решением акима Кокпектинского района Дилдабека Оразбаева объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

"На основании протокола Nº2 заседания районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кокпектинского района от 16 февраля объявить на территории Кокпектинского района чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководителем штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера назначен заместитель акима Кокпектинского района Марат Темиржанов.

Ранее сообщалось, что военнослужащих Вооруженных сил задействовали в спасении людей из снежных заносов в Абайской области. В спасательных работах задействованы два вертолета Ми-17 авиабазы Семея, шесть единиц техники (многоцелевой тягач, КамАЗы и для организации связи – командно-штабная машина).

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