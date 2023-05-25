Петиция против неэффективных запретов запущена в Казахстане

На фоне споров и дискуссий вокруг возможного запрета вейпов основатель сообщества Tastau.qaz Татьяна Фоминова запустила петицию с призывом не принимать заведомо неработающие поправки в закон, а решать проблему вейпов строгим регулирования и соблюдением действующего законодательства.

По мнению журналиста Фоминовой, запрет, если он будет принят, останется лишь на бумаге, а вейпы никуда не исчезнут, а просто уйдут "в тень". Именно это мы можем наблюдать сейчас, скажем, на примере кальянов, которые были запрещены еще в 2020 году, но до сих пор повсеместно распространены и только способствуют распространению коррупции.



Кроме того, Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения уже запрещает размещать на прилавках табачные и никотиновые изделия, в том числе и электронные, и продавать их детям, но эта мера не работает.

Учитывая это, логично было бы добиться соблюдения действующих законов и правил, оградив от вейпов подростков, но не ограничивая право выбора для взрослых курильщиков, для которых альтернативы сигаретам – это способ снижения вреда. И именно так рассматривают вейпы в ряде развитых стран. Например, в Великобритании их предлагают курильщикам в рамках государственной программы бесплатно, чтобы они отказались от сигарет, которые, как научно доказано, являются самой вредной формой потребления никотина за счет процесса горения.

"Почему каждый раз, когда не работают действующие законы, пускается в ход одна заплатка на все времена – запретить!? Вот опять эта история с вейпами, когда вместо того, чтобы отрегулировать уже действующий закон, вместо того, чтобы запустить рейды по магазинам, в которых вейпы-одноразки продают несовершеннолетним, пытаются прилепить подорожник в виде запрета", – удивляется Татьяна Фоминова.

По мнению общественницы, запрет лишь увеличит рынок контрабанды. Тем более, учитывая то, что у нас единое таможенное пространство с Россией, где недавно в Госдуме также рассматривали вариант запрета вейпов. Приняв во внимание все аргументы, в РФ не стали вводить полный запрет, а пошли по пути ужесточения регулирования и запретили продажу вейпов лицам моложе 21 года.

Кстати, уже сейчас со стороны соседей к нам поступает контрафактная продукция непонятного качества и происхождения. Буквально на днях пограничники КНБ совместно с сотрудниками Департамента госдоходов на пункте пропуска "Достык" задержали троих граждан РК, пытавшихся ввезти крупную партию электронных сигарет без сопроводительных документов. Предварительная стоимость изъятого товара – 2,4 млрд. тенге. Задержанные и груз переданы в территориальное подразделение Департамента экономических расследований МФ РК для дальнейшего разбирательства. И такие случаи – не редкость.

В своей петиции Татьяна Фоминова отмечает, что нам не нужно плодить нереализуемые законы, которые, к тому же, приводят к коррупции. Гораздо эффективнее будет разобраться, почему не работает существующий запрет и улучшить его.

"Ну давайте запретим любые взрослые продукты, которые опасны для детей. Введем сухой закон, отменим автомобили, лекарства рецептурные перестанем вообще продавать... да я столько могу запретов нагенерировать с позиции "это опасно для детей". Вейпы – продукт для взрослых курильщиков. Для того, чтобы он был недоступен детям, надо следить за тем, чтобы его не продавали детям, вот так очень просто. С сигаретами и алкоголем сработало? Так давайте постараемся, чтобы и с вейпами работало". Татьяна Фоминова

Петиция против неработающих запретов предлагает не запрещать и не увеличивать теневую экономику, а регулировать потребление табачных и никотиновых изделий эффективно – с выгодами для общественного здравоохранения и без ущерба экономике. В ней отмечается, что у нас уже есть отличный опыт соблюдения продажи табачных изделий – сигарет и нагреваемого табака, которые правильно регулируются и не попадают к детям и подросткам. И этот опыт нужно распространить и на вейпы, прекратив их бесконтрольную продажу.

Петиция: "Против неработающих запретов". Подписать!