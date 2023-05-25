В Сети обсуждают откровенные наряды Ирины Шейк в Каннах

Фанаты шокированы обнаженными нарядами Ирины Шейк, в которых она появилась в Каннах, сообщает Zakon.kz.

Шейк дважды появлялась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В первом случае топ-модель примерила пышное "платье от кутюр" с экстремальным декольте до талии. Второй выход Ирины получился еще более горячим. Она обнажила упругий пресс и прикрыла грудь узким кожаным топом.

После красной дорожки она была замечена в одном из ресторанов в платье без белья. Образ в стиле старого Голливуда: полупрозрачное платье, укладка в виде аккуратных волн, зафиксированных гелем, яркий макияж с акцентом на стрелки и алая помада.

Смелый тренд прозрачных платьев Шейк вывела на новый уровень. На вечеринке британского журнала Vogue в отеле Martinez русская топ-модель появилась в экстремальном образе. Она выделялась из толпы в совершенно прозрачном платье, ее нижнее белье с монограммой Gucci (состоящее из треугольного бюстгальтера и стрингов) было полностью видно. Для драматизма она добавила колье с кристаллами и серьги в тон, прозрачные перчатки, чулки, черные босоножки на ремешке, а также накрасила губы матово-красным.

Знаменитость выступила на показе новой коллекции Versace La Vacanza. Ее платье с пикантным вырезом на спине взбудоражило большую публику.

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