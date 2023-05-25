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Законодательство РК

Акиматам рекомендовали тщательнее подготовиться к приему детей в летние лагеря

Казахстан отдых дети Фото: pixabay
На заседании правительства РК 25 мая министр здравоохранения Ажар Гиният обратила внимание акиматов на вопросы, которые нужно решить, чтобы обеспечить детям полноценный отдых в летних лагерях, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минздрава, опыт прошлого года показывает необходимость своевременного проведения подготовительных работ для получения разрешений на открытие лагерей. 

"В ходе контроля за деятельностью оздоровительных организаций в 2022 году были выявлены нарушения установленных требований, по которым выдано 14 предписаний, оштрафовано 20 лиц на сумму более 2 млн тенге. Во избежание подобных фактов акиматам регионов и НПП "Атамекен" необходимо на подготовительном этапе до начала сезона обеспечить проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений; очистку и благоустройство территории с их обработкой; проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая системы вентиляции и кондиционирования; оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря и обучение персонала". Ажар Гиният

Министр подчеркнула, что это позволит минимизировать риски несвоевременного открытия лагерей.

Прием детей в загородные лагеря при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения не допускается. 

"В период организации летнего оздоровительного отдыха не менее важны действия родителей при выборе лагеря. Рекомендуем родителям использовать информацию о загородных лагерях, получивших заключение, размещенную на сайте министерства, а также на сайтах Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальных департаментов, где размещаются рекомендации для родителей", – отметила Ажар Гиният.

По данным акиматов, в текущем летнем сезоне планируется открытие порядка 12 тысяч лагерей, из них более 11 тысяч пришкольных, порядка 236 загородных оздоровительных лагерей, из них 18 круглогодичных и 218 сезонных, на базе которых будет оздоровлено более 1 млн 600 тысяч детей.

Также на уровне объектов ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения, с выдачей справок о состоянии здоровья.

Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников.

23 мая стало известно, где смогут отдохнуть во время каникул школьники Алматы.

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