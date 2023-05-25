Акиматам рекомендовали тщательнее подготовиться к приему детей в летние лагеря
По словам главы Минздрава, опыт прошлого года показывает необходимость своевременного проведения подготовительных работ для получения разрешений на открытие лагерей.
"В ходе контроля за деятельностью оздоровительных организаций в 2022 году были выявлены нарушения установленных требований, по которым выдано 14 предписаний, оштрафовано 20 лиц на сумму более 2 млн тенге. Во избежание подобных фактов акиматам регионов и НПП "Атамекен" необходимо на подготовительном этапе до начала сезона обеспечить проведение ремонтно-восстановительных работ зданий и сооружений; очистку и благоустройство территории с их обработкой; проверку эффективности функционирования инженерных сетей, включая системы вентиляции и кондиционирования; оснащение достаточным количеством постельного белья, посуды, столового оборудования и инвентаря и обучение персонала". Ажар Гиният
Министр подчеркнула, что это позволит минимизировать риски несвоевременного
открытия лагерей.
Прием детей в загородные лагеря при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения не допускается.
"В период организации летнего оздоровительного отдыха не менее важны действия родителей при выборе лагеря. Рекомендуем родителям использовать информацию о загородных лагерях, получивших заключение, размещенную на сайте министерства, а также на сайтах Комитета санитарно-эпидемиологического контроля и его территориальных департаментов, где размещаются рекомендации для родителей", – отметила Ажар Гиният.
По данным акиматов, в текущем летнем сезоне планируется открытие порядка 12 тысяч лагерей, из них более 11 тысяч пришкольных, порядка 236 загородных оздоровительных лагерей, из них 18 круглогодичных и 218 сезонных, на базе которых будет оздоровлено более 1 млн 600 тысяч детей.
Также на уровне объектов ПМСП будет организован медицинский осмотр выезжающих детей, в том числе проверка иммунного статуса, эпидокружения, с выдачей справок о состоянии здоровья.
Медицинское обслуживание в загородных лагерях будут обеспечивать около 400 медицинских работников.
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