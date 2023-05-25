Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов ратифицировал парламент Казахстана

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 25 мая ратифицировали Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов. Документ направлен на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представила документ депутат Сената Ляззат Калтаева. По ее словам, реализация прав лиц с инвалидностью и улучшение качества их жизни для нашего государства является одним из важнейших принципов в построении инклюзивного общества равных возможностей для всех.

"В декабре 2008 года Казахстан подписал Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к Конвенции, а в 2015 году ратифицировал Конвенцию. Таким образом, Казахстан взял на себя обязательство перед международным сообществом привести систему защиты прав казахстанцев с инвалидностью в соответствие с международными стандартами. Учитывая данные обязательства, глава государства на заседании Национального совета общественного доверия 22 октября 2020 года поручил завершить процедуры ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов", – отметила она.

По ее данным, ратификация Факультативного протокола означает признание компетенции Комитета ООН по правам лиц с инвалидностью принимать и рассматривать личные сообщения (жалобы) лиц с инвалидностью.



"Присоединение Казахстана к Факультативному протоколу дает право лицам с инвалидностью на международную защиту своих экономических, социальных и культурных прав, поскольку его положения направлены на ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности и реализацию принципа инклюзивности. Ратификация Факультативного протокола не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий", – заверила сенатор.

Отметим, что на сегодня число граждан с инвалидностью в стране превысило 700 тысяч человек, что составляет около 3,7% от общей численности населения страны.

4 апреля сообщалось, что в Казахстане лицам с инвалидностью повысят пособия.

Почему в Казахстане сложно бороться с нарушением прав лиц с инвалидностью, можно прочитать здесь.

