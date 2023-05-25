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Законодательство РК

Казахстанец осужден за контрабанду электронных сигарет и вейпов

Казахстанец осужден за контрабанду электронных сигарет и вейпов Фото: Zakon.kz
На один год ограничения свободы осужден казахстанец за незаконный ввоз на территорию Казахстана электронных сигарет и вейпов в Жамбылской области. Об этом Zakon.kz сообщили 25 мая в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.

В распространяемом сообщении сказано, что сотрудники Департамента АФМ по Жамбылской области остановили два автотранспортных средства при попытке пересечения государственной границы, которые перевозили электронные сигареты и вейпы.

"В ходе досмотра грузовых отсеков обнаружены почти 50 тысяч штук вейпов без разрешительных и сопроводительных документов. Оценочная стоимость обнаруженной продукции составила почти 50 млн тенге".Пресс-служба АФМ РК

Решением суда обнаруженные электронные сигареты подлежат уничтожению ввиду несоответствия ГОСТу.

4 мая стало известно, что департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы пресек контрабанду наркотических средств в крупном размере.

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