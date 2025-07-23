Генпрокуратура Казахстана сделала важное разъяснение по вейпам

В Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось межведомственное совещание с представителями Агентства РК по финансовому мониторингу по вопросам ответственности за незаконный ввоз вейпов, сообщает Zakon.kz.

Законом РК от 19 апреля 2024 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения" Уголовный кодекс РК дополнен ст. 301-1, касающейся ответственности за оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (то есть вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

"Частью второй данной статьи предусмотрена уголовная ответственность за ввоз вейпов на территорию республики, независимо от их количества... Прокуратура разъясняет, что ввоз вейпов на территорию республики, независимо от количества, является уголовно наказуемым деянием, за которое предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 301-1 Уголовного кодекса РК, с назначением наказания до двух лет лишения свободы", – заявили в пресс-службе ГП РК 23 июля 2025 года, обращаясь к гражданам.

Согласно предоставленной информации, с начала текущего года зарегистрировано 16 фактов ввоза вейпов, из них 9 дел направлены в суд, по остальным осуществляются расследования.

Так, на скамье подсудимых оказалась 24-летняя гражданка Казахстана, которой инкриминировали незаконный ввоз 5 вейпов. Приговором районного суда последняя осуждена к 1 году ограничения свободы.

Вместе с тем, как отметили в надзорном органе, анализ показал, что граждане достаточно не осведомлены об имеющейся уголовной ответственности за ввоз вейпов.

"В связи с чем по поручению Генеральной прокуратуры транспортными прокурорами проведены масштабные разъяснительные акции в аэропортах, на вокзалах и таможенных постах: размещены баннеры, видеоролики, о чем установлены урны для добровольной сдачи вейпов. После начала кампании новые уголовные дела по ввозу среди граждан и туристов не регистрировались". Пресс-служба ГП РК

21 июля 2025 года казахстанцам и предпринимателям напомнили о важном изменении в законодательстве – о запрете на ввоз, производство и продажу вейпов.