Почему растут цены на коммунальные услуги и топливо в Казахстане

Для подержания стабильного положения в сфере энергетики иногда применяется метод сдерживания цен. Но он действенен только в определенный период, помогая на короткое время поддержать финансовое положение жителей. Как решить проблему с ростом цен для потребителей – в материале Zakon.kz.

По мнению экспертов Ranking, не стоит ограничиться только этой мерой, не принимая во внимание возможные риски и последствия. Так, может оказаться, что в результате платить придется еще больше, а ситуация может выйти из-под контроля. Казахстанцы уже ощутили последствия небезопасной ситуации, когда во время морозов в нескольких регионах страны граждане мерзли из-за аварий на ТЭЦ.

Известно, что в стране наблюдается серьезная изношенность электросетей. И слова главы Минэнергетики Болата Акчулакова – этому подтверждение – средняя изношенность электросетей по Казахстану составила 66%. В 2022 году количество технологических нарушений выросло на 183 случая по сравнению с 2021-м Средний уровень износа в региональных электросетевых компаниях доходит уже до 90%.

Очевидно, что высокая степень износа коммунальных сетей приводит к большому количеству аварий. А для масштабного ремонта и модернизации тепловых сетей необходимы внушительные капиталовложения. Об этом заявлял и премьер-министр Смаилов.

При этом страна возвращается к модели "тариф в обмен на инвестиции", по которой отрасль энергоснабжения работала до 2015 года. Тогда предельные тарифы учитывали будущие инвестиционные вложения, которые электростанции должны были освоить.

Отчасти схожая ситуация наблюдается в сфере горюче-смазочных материалов. Но с апреля 2023 года в Казахстане все же подняли предельные цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ).

"Рост цен был обусловлен необходимостью предотвратить тотальный дефицит топлива и сократить разницу по цене с соседними странами, в которые ГСМ массово вывозили для перепродажи. То есть из-за сдерживания цен топливо из Казахстана годами "вымывалось", включая серые схемы вывоза и контрабанду, а наши НПЗ фактически снабжали соседей, дальнобойщиков других стран и контрабандистов, – отмечают эксперты издания.

Фото: ranking.kz

По словам специалистов, вместо сдерживания цен надо повышать доходы населения. Об этом говорилось уже не раз, и речь идет не о локальной кризисной ситуации, сложившейся в текущем году, а о системной проблеме отрасли в стране.

Вдобавок проблемы коммунальных сетей провоцируют проблемы и в смежных отраслях. К примеру, по статистике Beeline Казахстан, 70% массовых инцидентов мобильной связи связаны все с теми же аварийными отключениями электричества. Нередко плохое состояние инфраструктуры не позволяет вовремя запустить базовую станцию.

При этом сектор телекоммуникаций, в отличие от коммунальщиков, регулярно наращивает инвестиционный портфель. Так, объем капиталовложений в сегменте информации и связи за январь-март текущего года достиг 24,3 млрд тг – сразу на 59,8% больше по сравнению с январем-мартом 2022 года.

"В целом за 2022 год объем инвестиций в секторе вырос на 39,1% по сравнению с 2021-м, составив 178,9 млрд тг. Более того, по сравнению с 2020 годом, когда роль телекома и нагрузка на него глобально расширились в связи с локдаунами и пандемией, а операторам пришлось экстренно вкладываться в инфраструктуру, тоже отмечен рост – на 27%", – указывается в материале издания.

Масштабные вложения направляются на развитие стабильного и скоростного мобильного интернета, инвестиции в основном идут на переход с сетей интернет 3G на 4G и построение новой сети 5G. В то же время инвестиции в секторе операторы вкладывают из собственных средств.

Фото: ranking.kz

Отметим, что если для коммунальных сетей (тепловых, электрических, водоснабжения) основная проблема – их плачевное состояние, а не увеличение нагрузок, то в сфере информации и связи в первую очередь наблюдается серьезный рост нагрузки на сеть. Такие данные приведены в отчетах операторов связи – Beeline Казахстан и Kcell/Activ.

"У Beeline в четвертом квартале 2022 года средний объем трафика данных мобильного интернета на одного пользователя составил 16,8 Гб – сразу на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У Kcell/Activ средний объем трафика на пользователя в третьем квартале 2022 года составил 13,4 Гб, рост за год – на 9%", – говорится в статданных.

При этом потребление трафика на одного пользователя в Казахстане заметно выше среднего потребления в мире: так, по данным GSMA Intelligence (95 операторов связи по всему миру), средний объем трафика на пользователя в четвертом квартале 2022 года составил 12,1 Гб – на 18,8% больше, чем в аналогичном периоде 2021-го.

Фото: ranking.kz

В связи с увеличением объема инвестиций в сектор телекома значительно выросли ключевые показатели отрасли. Медианная скорость мобильного интернета в стране, по данным Speedtest, в марте 2023 года составила 24,9 Мбит/с, а это выше на 32,9% по сравнению с мартом 2022 года.

К слову, если рассмотреть соседние страны Центральной Азии, видно, что в Кыргызстане медианная скорость мобильного интернета составила 23,7 Мбит/с, в Узбекистане – 17,8 Мбит/с, в Туркменистане – 16,1 Мбит/с, в Таджикистане – лишь 9,2 Мбит/с.

При условии роста скорости мобильного интернета операторы связи продолжают работу по охвату сетями 4G и 5G все больших территорий. Стоит отметить, что оборудование для модернизации сотовых вышек закупается за рубежом, соответственно, рост стоимости доллара заметно влияет на капитальные затраты в секторе.

На увеличение расходов влияет и удорожание ГСМ, и рост тарифов на электроэнергию, от которой зависит стабильная работа мобильной связи. В этой связи в Казахстане намерены внедрить новые тарифы для оптовых покупателей с привязкой ко времени. Играют роль в ценообразовании и многомиллиардные штрафы, в то же время которые напрямую не влияют на качество связи.

Вместе с тем для конечного потребителя стоимость мобильного интернета в Казахстане – одна из самых низких в мире. Согласно Индексу доступности интернета (Internet Accessibility Index), исследованию, проведенному аналитиками BroadbandChoices.co.uk, в 2022 году стоимость 1 Гб мобильного интернета в Казахстане составила в среднем 80 центов США, что позволило стране занять восьмое место среди 164 стран. Более того, как отмечается в исследовании, Казахстан имеет один из самых передовых телекоммуникационных секторов в Центральной Азии.

"Все эти факторы – высокие инвестиционные вложения операторов, обширность сети, рост потребления при минимальных ценах и общий уровень инфляции, увеличивающий расходы компаний телекома, в совокупности указывают на необходимый и неизбежный рост тарифов в секторе связи. Иначе ни о какой бесперебойной работе сотовых сетей, а тем более о повышении скорости и росте охвата, говорить не придется. Так есть риск возникновения очередной проблемы, аналогичной ситуации с коммунальными сетями", – отмечают эксперты.

Фото: ranking.kz

В конце марта Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана изменило правила оказания услуг связи. По новым правилам, согласно параграфу 61, оператор связи не может вносить изменения в объем услуг, включенных в тарифный план, а также в другие условия тарифного плана.

В конечном итоге, как показывает практика, для пользователя это означает следующее: рост цен на услуги связи неминуем. Но раньше операторы одновременно с повышением стоимости тарифа добавляли абонентам Гб трафика или бесплатные минуты для разговора, чтобы как-то компенсировать произошедшее удорожание. По мнению экспертов, учитывая рост потребления, такие действия действительно были оправданы.

Стоит заметить, что раньше пользователь мог получить улучшенный продукт по новой цене. Теперь же он, по мнению издания, получит просто повышение цены при том же объеме услуг. Если изменения вносились во имя защиты прав пользователей, то эта мера оказалась, мягко скажем, весьма сомнительной.