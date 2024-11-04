Почему в Казахстане растут цены и при чем здесь ЖКХ

Инфляция в Казахстане снова развернулась в сторону роста. По данным Бюро национальной статистики, рост цен в октябре 2024 года составил за месяц 0,9%, тогда как в сентябре был всего 0,4%. Основной вклад в инфляцию – 47% – продолжают вносить платные услуги, сообщает Zakon.kz.

Если детально изучить последний отчет БНС АСПиР РК, то можно увидеть, что за год инфляция в стране составила 8,5% (в сентябре 2024 года – 8,3%).

При этом цены на платные услуги за год выросли на 14,3% (в сентябре 2024 года – на 13,6%). Это почти половина всей инфляции, если учесть, что непродовольственные товары подорожали на 7,8% (в сентябре – на 7,6%), а продовольственные товары – на 4,9% (в сентябре – на 5,1%).

Годовая инфляция в Казахстане. Верхний график – рост услуг. Фото: stat.gov.kz

Другими словами, месячный рост цен услуг составил 1,4%, в то время как непродовольственные товары подорожали только на 1,0%.

По сравнению с октябрем прошлого года повысились тарифы на:

холодную воду – на 60,3%;

центральное отопление – на 33,6%;

водоотведение – на 26,9%;

электроэнергию – на 22,9%;

горячую воду – на 18,1%;

вывоз мусора – на 16,3%;

газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 11,6%.

Разумеется, рост тарифов ЖКХ "потащил" за собой рост других услуг – от услуг связи (рост на 17,4%) до услуг по ремонту личных машин (рост на 10,7%).

Получается, что инфляция в Казахстане – во многом следствие роста тарифов, полагает экономист Галымжан Айтказин.

"Устойчивость инфляционных процессов в течение этого года и текущий разворот в сторону роста происходит из-за либерализации платных услуг ЖКУ и от ослабления номинального обменного курса тенге в последние месяцы". Галымжан Айтказин

Действительно, начиная с 2023 года в РК темпы роста цен на ключевые жилищно-коммунальные услуги начали обгонять темпы роста цен на все остальные товары. Так, в 2022 году вклад тарифов ЖКХ в общий рост цен был всего 24%. А в 2023 году рост тарифов составил уже 77% от общей инфляции.

Такой рост цен – следствие программы "Тариф в обмен на инвестиции", предложенной правительством РК осенью 2022 года.

Необходимость роста тарифов объясняется сильнейшим износом всей инфраструктуры ЖКХ. На начало 2023 года было изношено более 60% сетей электроснабжения и тепловых коммуникаций, почти половина водопроводных сетей были фактически непригодными. Износ ТЭЦ, по данным Минэнерго, на конец 2022 года у отдельных станций (в Уральске, Таразе, Кызылорде) превышал 80%. Средний показатель износа составлял к концу 2022 года 66%.

Тогда и была введена программа "Тариф в обмен на инвестиции". Ее реализация позволит модернизировать всю систему ЖКХ в Казахстане в 2023-2029 годах. Например, на начало 2023 года в стране находилось 87 предприятий в так называемой красной зоне (степень высокого износа). На их модернизацию было решено привлечь около 92 млрд тенге инвестиций. В результате уже в 2024 году ряд предприятий покинет "красную зону".

Вот более конкретный пример. В Алматы по объединению "Алматытеплокоммунэнерго" утверждена инвестиционная программа, по которой только в первом полугодии 2024 года было запланировано проведение 31 мероприятия по ремонту и замене технологического оборудования котельных и газового оборудования. Выделенная сумма превысила 1,149 млрд тенге. На эти деньги заменили котел, горелки, емкости, бойлеры, дымовые трубы, насосы и так далее.

Объясняя повышение тарифов, правительство РК поясняет: именно рост этого сектора должен опережать развитие всех других сфер экономики, включая, например, строительство и промышленность, потому что любой новый объект, будь то жилой комплекс или завод, никогда не будет введен в эксплуатацию, если не будет обеспечен необходимой инфраструктурой, инженерными сетями и мощностями энерго- и водоснабжения.

Ранее мы сообщали, что изменение тарифов на коммунальные услуги постепенное и умеренное. К тому же социально уязвимым слоям населения оплачивать ЖКУ помогают акиматы.