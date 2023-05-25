Главный учитель Казахстана прокомментировал сбор учебников в школах раньше срока

В кулуарах правительства министр просвещения РК Гани Бейсембаев прокомментировал появляющиеся сообщения в социальных сетях о досрочной сдаче школьниками учебников, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минпросвещения, касательно сдачи учебников существуют определенные стандарты.



"Есть стандарт. Каждая школа должна выполнять стандарт. Есть определенные правила, законодательные, которые руководство школ прекрасно понимает. Это в том числе финансовые нарушения, потому что они за часы зарплату получают. Есть прекрасные учителя, прекрасные директора, которые выполняют стандарт. Если не выполняется, будут разъяснительные меры приниматься". Гани Бейсембаев

При этом на вопрос, что в соцсетях появляются сообщения со сдачей учебников раньше срока, глава ведомства уточнил, что данные факты должны подтвердиться.

"Сейчас дано задание, проверяем, в некоторых местах выявлены фейки. Должно быть определенное выявление фактов, будут по ним приняты меры". Гани Бейсембаев

Но какие именно меры и какое наказание ждет руководство школ и учителей, министр не уточнил.

В этом году учебный год завершается 31 мая. Последний звонок прозвенит 1 июня. В связи с этим сбор и сдача учебников допускаются только после завершения учебного года, то есть после 31 мая. Но из сообщений в соцсетях следует, что некоторые школы успели оповестить родителей и учеников, что сбор учебников состоится уже на этой неделе. Но потом поменяли дату ближе к дате завершения учебы.

Также в кулуарах Гани Бейсембаев рассказал, почему нельзя вернуть последний звонок на 25 мая.