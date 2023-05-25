Штат в США запретил мужчинам в женских образах читать книги детям в школах

Закон в штате Монтана, который приняли ранее на этой неделе, приняли вслед за законами штатов Флорида и Теннесси на посещение несовершеннолетними дрэг-шоу, сообщает Zakon.kz.

Однако штат Монтана сделал еще один шаг, запретив рассказывать истории о дрэг-квинах (артистах, использующих женские образы, переодеваясь в женскую одежду).

Закон штата определяет дрэг-шоу как "выступление мужчины или женщины, которые принимают яркий или пародийный женский образ с гламурными или преувеличенными костюмами и макияжем".

Законопроект, соавторами которого выступили более половины законодательного собрания, контролируемого республиканцами, вступил в силу сразу после того, как губернатор-республиканец Грег Джанфорте подписал его 22 мая.

Губернатор штата Монтана подписал законопроект, поскольку он "считает, что маленьким детям, особенно дошкольникам и ученикам начальной школы, совершенно неуместно демонстрировать сексуализированный контент".

Адвокат Саша Бухерт из национальной организации Lambda Legal, которая защищает гражданские права сообщества ЛГБТКВ+ и людей с диагнозом ВИЧ и СПИД, заявила, что новый закон является "конституционно подозрительным на всех уровнях".



Она добавила, что это повлияет на детей младшего возраста, "ищущих свою сексуальность, чтобы они знали, что они не одиноки".

Изначально законопроект был призван запретить несовершеннолетним посещать дрэг-шоу, ориентированные на детей, и был спонсирован республиканским представителем Брэкстоном Митчеллом, который считает, что "не существует такого понятия, как дрэг-шоу, ориентированное на семью".

Ранее власти штата Монтана подписали закон, запрещающий TikTok. Администрация соцсети подала в суд на это решение.