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Еще в одном штате США ограничили право на аборт

беременность, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2024 15:01 Фото: freepik
1 мая в штате Флорида вступил в силу запрет на аборты после 6 недель беременности, сообщает Zakon.kz.

Это решение уничтожило последний оплот права на аборт на юго-востоке Соединенных Штатов, пишет издание Guardian.

Запрет вступил в силу через несколько недель после соответствующего решения Верховного суда штата Флорида. Строгие запреты теперь охватывают весь юг Америки, увеличивая нагрузку на оставшиеся клиники страны. Ближайшая клиника для большинства жителей Флориды после шести недель беременности теперь находится в нескольких штатах Северной Каролины, где запрещены аборты после 12 недель беременности.

По данным Института Гутмахера, который отслеживает ограничения на аборты, в прошлом году поставщики абортов во Флориде выполнили более 84 000 абортов, в том числе свыше 9000 для пациентов из других штатов. Примерно 60% абортов во Флориде происходят после шести недель беременности.

"Во вторник, в последний день перед вступлением запрета в силу, клиника абортов в Гейнсвилле, штат Флорида, пыталась принять как можно больше пациентов. В течение апреля количество часов работы клиники увеличивалось, но ажиотаж усугублялся тем фактом, что, помимо надвигающегося запрета, Флорида требует, чтобы люди проходили личную консультацию в клинике по абортам по крайней мере за 24 часа до того, как они пройдут процедуру или сделают аборт", – пишет издание.

Тем временем в марте текущего года Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции.

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