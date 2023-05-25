В Актобе появились на свет близнецы Касым и Жомарт

В Актобе 17 мая появились на свет мальчики-близнецы. Их назвали в честь президента: Касым и Жомарт, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазон", у 27-летней мамы теперь пятеро детей.

Близнецы по срокам должны были родиться в июне, но неожиданно для всех роды начались раньше. 17 мая женщина родила двух мальчиков-близнецов весом 2400 граммов.

Как рассказала бабушка мальчиков, врачи планировали делать кесарево, так как один ребенок шел головой, а второй – ногами. Но сноха смогла родить сама.

"До родов детям имена мы не выбирали. У нас всегда так: имя приходит тогда, когда ребенок родится. Выбирали несколько дней всей семьей. 17 мая день рождения нашего президента. Решили, что раз мальчики рано утром родились, давайте назовем их в честь президента – Касым и Жомарт. Случилось именно так родиться, значит, необычные дети. Хочется, чтобы наши дети были учеными, воспитанными, хорошо учились и служили на благо стране", – сказала бабушка.

В Актау тоже есть близнецы Касым и Жомарт. Имена мальчикам выбирала бабушка. Последние три года одноклассники и друзья называют близнецов "президентом".

У казахов традиция – называть новорожденных в честь исторических событий или известных людей. Имя Касым-Жомарт стало популярным после 2019 года.

17 мая президенту Казахстана исполнилось 70 лет.