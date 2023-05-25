Парализованный мужчина начал ходить с помощью "моста" между головой и спинным мозгом

Нейрохирурги и неврологи из Швейцарии работали над созданием "цифрового моста", который помог мужчине ходить, подниматься по лестницам и пандусам и стоять. Они надеются, что однажды технология может быть использована для восстановления функций рук и кистей, сообщает Zakon.kz.

40-летний мужчина смог снова ходить благодаря "цифровому мосту", который беспроводным способом соединяет головной мозг с участком спинного мозга, сообщает Sky News.



Мост состоит из двух электронных имплантатов, по одному в головном и спинном мозге. Первый размещен над областью мозга, отвечающей за управление движениями ног, и может декодировать электрические сигналы, возникающие, когда мы думаем о ходьбе. Аналогичным образом второй имплантат размещается над частью спинного мозга, которая управляет ногами.

Ученые заявили, что революционная технология "превращает мысли в действия", восстанавливая нарушенную связь между головным мозгом и областью спинного мозга, контролирующей движения.

Первым пациентом стал 40-летний голландец, инженер Герт-Ян Оскам, который получил травму спинного мозга после аварии на велосипеде во время работы в Китае в 2011 году. Он остался парализованным, но уже через несколько дней после того, как хирурги откалибровали имплантаты, он заметил улучшения.

"Самое удивительное, на мой взгляд, произошло через два дня. В течение пяти минут я мог управлять своими бедрами". Герт-Ян Оскам

С тех пор, после долгих тренировок, пациент смог ходить, подниматься по лестнице и преодолевать пандусы. Он также вновь открыл для себя походы с друзьями в бар.

Имплантаты оставались эффективными и через год, в том числе и тогда, когда Оскам находился дома без присмотра врачей.

Его лечением занимались неврологи и нейрохирурги из швейцарской Университетской больницы Лозанны, Университета Лозанны и Швейцарского федерального технологического института Лозанны.

Сами имплантаты разработала Французская комиссия по атомной энергии.

Как работает технология?

Руководитель проекта в комиссии Гийом Шарве рассказал, что имплантаты используют "адаптивный искусственный интеллект" для декодирования намерений мозга о движении в режиме реального времени.

После того как ИИ идентифицирует сигналы, они преобразуются в последовательности электрической стимуляции спинного мозга, которые активируют мышцы ног и вызывают желаемое движение.

Примечательно, что у пациента наблюдались улучшения в сенсорном восприятии и двигательных навыках, которые сохранялись даже после отключения "цифрового моста", что позволило ему ходить с костылями.

По словам профессора Грегуара Куртина, это говорит о том, что цифровой мост не только восстановил спинной мозг пациента, но и поспособствовал росту новых нервных связей.

Оскам – пока что единственный пациент, на котором испытали "цифровой мост". В будущем технологию планируют применить для восстановления функций рук и кистей у пострадавших. Ее также могут протестировать после других причин паралича, например, инсульта.