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Происшествия

Столичный полицейский спас мужчину, прыгнувшего с моста

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 18:30 Фото: Zakon.kz
18 апреля 6:35 в Астане сотрудники полиции заметили мужчину, стоящего за ограждением моста "Аркар". Предположительно, он намеревался совершить суицид, сообщает Zakon.kz.

Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, но к их прибытию гражданин уже оказался в воде. На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции Нурсултан Динабеков и Думан Тойгулунов.

Оценив ситуацию, Нурсултан Динабеков без промедления зашел в реку, подплыл к мужчине, надел на него спасательный круг и вытащил на берег, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи.

"Я хорошо плаваю, поэтому чувствовал уверенность. Нужно было действовать быстро. Это мой долг – как полицейского и как человека. В такой момент есть только одна цель – спасти жизнь", – рассказал страж порядка.

Мужчине оказали необходимую медпомощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полицейский Нурсултан Динабеков служит в органах внутренних дел с 2020 года. Это уже второй случай за время его службы, когда он спасает человеческую жизнь.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на соседей в Алматы.

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Аксинья Титова
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