Столичный полицейский спас мужчину, прыгнувшего с моста

18 апреля 6:35 в Астане сотрудники полиции заметили мужчину, стоящего за ограждением моста "Аркар". Предположительно, он намеревался совершить суицид, сообщает Zakon.kz.

Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия, но к их прибытию гражданин уже оказался в воде. На место оперативно прибыли сотрудники полка патрульной полиции Нурсултан Динабеков и Думан Тойгулунов.

Оценив ситуацию, Нурсултан Динабеков без промедления зашел в реку, подплыл к мужчине, надел на него спасательный круг и вытащил на берег, где пострадавшего уже ожидала бригада скорой помощи.

"Я хорошо плаваю, поэтому чувствовал уверенность. Нужно было действовать быстро. Это мой долг – как полицейского и как человека. В такой момент есть только одна цель – спасти жизнь", – рассказал страж порядка.

Мужчине оказали необходимую медпомощь. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полицейский Нурсултан Динабеков служит в органах внутренних дел с 2020 года. Это уже второй случай за время его службы, когда он спасает человеческую жизнь.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом напал на соседей в Алматы.