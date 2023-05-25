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На проблемы в производстве препаратов для лечения онкологии указала депутат

На проблемы в производстве препаратов для лечения онкологии указала депутат Фото: pixabay
Депутат Сената Айнур Аргынбекова 25 мая на пленарном заседании палаты заявила, что бюрократия и отсутствие межотраслевого взаимодействия мешают производить препараты для лечения онкологии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айнур Аргынбекова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова коснулась проблемы развития отрасли ядерной медицины.

По словам депутата, на сегодняшний день отсутствует межотраслевая координация в области развития ядерной медицины.

Она также напомнила о проблемах отрасли, которые не решаются на протяжении долгих лет. В их числе производство радиофармпрепаратов для лечения онкологии.

"Несмотря на наличие производственной базы в нашей стране, для лечения онкологии Казахстан применяет лишь один препарат. В то время, как в других странах таких препаратов применяется более 10, даже учитывая, что у них и нет собственного производства. Есть база производства, кадры, пациенты, нуждающиеся в лечении, но бюрократические барьеры, отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяют нам активно производить собственные радиофармпрепараты", – указала сенатор.

Не решен, по ее словам, также вопрос авиаперевозки радиофармпрепаратов из Алматы во все ядерные центры.

 26 апреля депутат Динара Наумова попросила кабмин упростить процедуру установления инвалидности для онкобольных в Казахстане.

Ранее в Минздраве рассказали, в каких областях чаще всего болеют раком. 

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