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Мы теряем молодежь: на рост наркобизнеса в Казахстане указал депутат

Мы теряем молодежь: на рост наркобизнеса в Казахстане указал депутат Фото: Zakon.kz
Депутат Сената Геннадий Шиповских на пленарном заседании палаты 29 февраля 2024 года заявил о росте наркобизнеса в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Геннадий Шиповских указал на риски потребления наркотиков среди молодежи.

"Мы не можем удержать молодежь от новой тенденции потребления синтетических наркотиков. Они представляют очень серьезную угрозу здоровью нашего населения, экономике, правопорядку и безопасности. Этот вопрос не возник вчера или сегодня", – заявил он.

Ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, сенатор сообщил, что с 2021 по 2023 годы за распространение синтетических наркотических средств на 1021 человека возбуждены уголовные дела. Из них в 2021 году 246 привлечены к ответственности, в 2022 году – 314 и в 2023 году – 461 человек. При этом объем изъятия синтетических наркотиков вырос со 100 кг до 1 тонны. То есть в 2021 году общий объем конфискации составил 100 кг, а в 2023 году – 1 тонна 100 кг.

Кроме того, добавил депутат, правоохранительные органы в 2021 годы выявили деятельность 17, в 2022 году – 68 и в 2023 году – 81 лаборатории по наркотикам.

"Конечно, это очень ужасная статистика. Из приведенной статистики видно, что активизировалась борьба, но также наблюдается и рост наркобизнеса. По мере того, как эта сфера становится развитой, мы теряем нашу молодежь и сознательное поколение", – отметил Геннадий Шиповских.

В этой связи он предлагает рассмотреть создание отдельного учреждения, осуществляющую специальную антинаркотическую деятельность, непосредственно подчиненную президенту страны. Такие госорганы, указал Геннадий Шиповских, есть в соседней России и Аргентине.

Указал сенатор и на необходимость усилить работу по сайтам, которые рекламируют продажу синтетических наркотиков и жестко наказывать рекламодателей, а также активизировать меры по разъяснению ответственности за распространение наркотиков среди молодежи и о последствиях стремления к легким деньгам.

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