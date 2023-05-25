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Токаев прибыл в Кремлевский дворец

Токаев прибыл в Кремлевский дворец Фото: akorda.kz
Глава государства 25 мая прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, сообщает Zakon.kz.

В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент России – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме этого посредством видеосвязи планируется участие от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса, а также приглашенного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Токаев прибыл в Кремлевский дворец

Фото: akorda.kz


Президент Казахстана прибыл в Москву 24 мая. Вчера он принимал участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".



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