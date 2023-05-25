Токаев прибыл в Кремлевский дворец
В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент России – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Кроме этого посредством видеосвязи планируется участие от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса, а также приглашенного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана прибыл в Москву 24 мая. Вчера он принимал участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".