Токаев прибыл в Кремлевский дворец

Глава государства 25 мая прибыл в Большой Кремлевский дворец для участия в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в узком и расширенном составах, сообщает Zakon.kz.

В расширенном заседании Совета наряду с президентом Казахстана примут участие президент России – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев.



Кроме этого посредством видеосвязи планируется участие от государств – наблюдателей при ЕАЭС – президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канель Бермудеса, а также приглашенного гостя – президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Фото: akorda.kz





Президент Казахстана прибыл в Москву 24 мая. Вчера он принимал участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".







